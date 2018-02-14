14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал открытых данных заработает в Беларуси до конца года, сообщил в интервью БЕЛТА министр связи и информатизации Сергей Попков.

Сейчас отрабатывается нормативная база для создания портала открытых данных: какие ведомства и какую информацию должны предоставлять.

Проведены предпроектные исследования спроса на открытые данные ее потенциальными потребителями. Результаты показали, что наибольшим спросом пользуются сведения экономического сектора, что соответствует мировой тенденции и объяснимо на первых этапах внедрения проекта. Данные этой категории востребованы бизнес-сообществом, которое наиболее активно в интернет-среде. Однако после прохождения начальной стадии работы портала распределение показателя востребованности частично может меняться в пользу данных других секторов: сельского хозяйства, торговли, недвижимости, жилищно-коммунального хозяйства и других.

"Мы готовы провести открытый конкурс на разработчика технологического решения. До конца года де-факто портал будет работать и постоянно обновляться в зависимости от потребностей граждан и бизнеса, как это делается во всем мире", - рассказал Сергей Попков.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-