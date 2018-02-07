Портал с вакансиями из общереспубликанского банка и от агентств может появиться в Беларуси

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал с вакансиями из общереспубликанского банка и от агентств по трудоустройству может появиться в Беларуси. Об этом газете "СБ. Беларусь сегодня" сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Как отмечается в материале издания, в министерстве подумывают о создании портала, где можно будет ознакомиться с вакансиями как из общереспубликанского банка, так и от агентств по трудоустройству. Дело в том, что ряд из них живет за счет прямых контактов с нанимателями, которые нуждаются в квалифицированных кадрах и готовы платить приличную зарплату, но не подают соответствующую информацию в службу занятости.

Такие наниматели предпочитают довериться посреднику, который найдет нужного специалиста, нежели принимать многочисленные звонки от соискателей. В министерстве труда и соцзащиты признают, что это нарушение закона, поскольку все вакансии должны быть включены в общереспубликанский банк. Но ведомство намерено развивать партнерские отношения с нанимателями и потому не торопится с санкциями.

Кроме того, Минтруда и соцзащиты планирует изучить, какие услуги агентств наиболее популярны. Ведомство интересует также их мнение по поводу того, каких изменений требует нормативное регулирование.

На данный момент в реестре агентств по трудоустройству 101 субъект хозяйствования. Благодаря этому удалось упорядочить ситуацию на рынке. Ранее соискатели могли стать жертвой мошенников и оставались с приличными телефонными счетами за информационные услуги вместо работы. По данным Минтруда и соцзащиты, за прошлый год на включенное в реестр агентство пожаловались лишь однажды из-за несоблюдения сроков исполнения договора. В ведомстве считают, что ему не целесообразно контролировать качество работы агентств из реестра, которые после включения в него взяли на себя обязанность работать по договору и брать деньги только после того, как услуга была оказана. "Сегодня, когда дан зеленый свет развитию бизнеса, использовать какие-то дополнительные рычаги воздействия, наверное, неуместно. Если у гражданина есть претензии к агентству по трудоустройству, путь один - в суд", - считает начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

По данным газеты, наниматели на 1 января заявили о наличии 53,9 тыс. свободных рабочих мест, что почти на 50% больше, чем на начало 2017 года. В январе Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости.-0-