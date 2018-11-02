Поручитель погасил кредит за заемщика. Как теперь вернуть деньги - отвечает адвокат

Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов продолжает цикл материалов на тему "Право на защиту: советы адвоката". В этот раз поговорим о кредитах и рассрочках. Взяв в долг у банка, можно поскорее решить жилищный вопрос или приобрести какую-то вещь. Вероятнее всего, вы тщательно ознакомились с кредитным договором, знаете многие нюансы и не попадете впросак. Однако в некоторых вопросах все же может потребоваться консультация специалиста. Опытные адвокаты расскажут, можно ли продавать автомобиль, который оформлен в кредит, и как поступать с долгами, доставшимися в наследство.

Возможна ли отсрочка по кредиту на жилье (основного долга и процентов) на время декретного отпуска?

Адвокат, заведующая юридической консультацией Ленинского района Бреста Светлана Хололович обратила внимание, что такая отсрочка распространяется только в отношении льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.

В соответствии с указом №13 от 6 января 2012 года семьям, в которых один из родителей после рождения второго и последующих детей является получателем пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, на период получения этого пособия предоставляется отсрочка в погашении задолженности по льготному кредиту (включая проценты за пользование кредитом), предоставленному на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения.

Возможна ли такая отсрочка (или другие послабления), если женщина, не состоящая в браке, родила первого ребенка?

Если речь идет о льготном кредите, предоставленном на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, в этой ситуации указом №13 отсрочка не предусмотрена.

Кто выплачивает кредит, который взял один из супругов после их развода?

Обязанность по погашению кредита возлагается на того, кто его получал.

Деньги по кредиту заплатил поручитель. Как их взыскать с должника?

Адвокат, партнер адвокатского бюро "Линия права" Дмитрий Кременевский сказал, что если есть доказательства уплаты кредитных средств за кредитополучателя, поручитель может обратиться с исковым заявлением в суд о взыскании денежных средств как неосновательного обогащения.

Можно ли обменять или вернуть в магазин некачественный товар, купленный в кредит или рассрочку?

Некачественный товар, приобретенный в магазине в кредит или в рассрочку, можно вернуть. Однако процедура возврата такого товара имеет свои особенности, отметила Светлана Кунашко, адвокат Брестской областной коллегии адвокатов, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально.

Когда рассрочку предоставил магазин, возврату подлежат денежные средства в размере уплаченной суммы, после подачи заявления о расторжении договора купли-продажи.

Если был заключен кредитный договор с банком, покупатель обращается к продавцу с заявлением о расторжении договора купли-продажи. Продавец возвращают всю сумму и проценты, погашенные по банковскому кредиту на момент подачи заявления. После получения денег необходимо обратиться в банк для прекращения действия кредитного договора, подав соответствующее заявление.

Можно ли продавать автомобиль, который оформлен в кредит?

Автомобиль, приобретенный в кредит, возможно продать, независимо от срока кредита и суммы внесенных платежей. Если автомобиль находится в залоге у банка, то процедура его продажи существенно отличается от обычной сделки купли-продажи.

Должны ли родственники гасить долги, доставшиеся в наследство? Например, в ситуации, когда по наследству перешел автомобиль, купленный в кредит.

Каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, отметила Дарья Коцарева, адвокат Брестской областной коллегии адвокатов, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально.

Кредиторы наследодателя могут в течение срока исковой давности предъявить свои требования наследникам, принявшим наследство. До принятия наследства эти требования могут быть предъявлены к исполнителю завещания или заявлены к наследственному имуществу. В последнем случае рассмотрение иска приостанавливается до принятия наследства наследниками или перехода его как выморочного к административно-территориальной единице.

Несовершеннолетнему после смерти родственника по наследству перешла квартира, за которую еще не выплачен кредит. Кому предстоит погасить задолженность - наследнику, его опекуну или поручителям?

Несовершеннолетний, являясь наследником и приняв наследство, принимает на себя и обязанность по уплате кредита. Однако в законодательстве есть некоторые особенности, касающиеся прав несовершеннолетнего на распоряжение доходами и имуществом. В связи с тем, что опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами и организациями, в том числе в судах, без специального полномочия, именно они (опекуны и попечители) в отдельных случаях с согласия органов опеки и попечительства вправе распоряжаться имуществом подопечного.

Кроме того, не стоит забывать о том, что одной из сторон кредитного договора является банк, у которого в свою очередь также есть право определять, каким образом денежные средства будут ему возвращены. К примеру, если доходов несовершеннолетнего наследника недостаточно для погашения долга, взыскание может быть обращено и на имущество поручителей.

Сегодня распространены объявления "Деньги в долг", "Быстрые деньги" и др. Микрофинансовые организации выдают такие займы без справок и поручителей, но под достаточно высокие проценты. В связи с этим, полагаю, выросло и количество гражданских дел в судах. Может ли человек, который занимал деньги у такой организации, рассчитывать по итогам судебного заседания на уменьшение несоразмерной неустойки и процентов за пользование чужими деньгами?

Вопросы уменьшения несоразмерной неустойки и процентов за пользование чужими деньгами регулируются Гражданским кодексом, отметил адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Линия права" Сергей Соболь.

За пользование чужими деньгами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования (СР) на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора исходя из СР на день вынесения решения.

Необходимо отметить, что у сторон есть право устанавливать в договоре иной размер процентов.

Если сумма подлежащих уплате процентов за пользование чужими деньгами, размер которых определен договором, явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить сумму этих процентов по заявлению должника. Гражданским кодексом установлено ограничение в отношении предела уменьшения. Так, сумма процентов не может быть уменьшена судом ниже, чем до суммы процентов, исчисленной по ставке рефинансирования Нацбанка на день вынесения решения.

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить и неустойку. Пределы ее уменьшения судом в законодательстве не установлены. Обычно ее уменьшают до пределов, при которых неустойка, с одной стороны, перестает быть явно несоразмерной, с другой - влечет для должника негативные последствия имущественного характера. Однако полностью освободить сторону от уплаты неустойки суд не имеет права.

Таким образом, человек, который занимал деньги, может рассчитывать на уменьшение неустойки и процентов за пользование чужими деньгами при установлении их несоразмерности.

Если вас интересует какая-то тема, можете присылать свои вопросы и предложения по адресу advice@belta.by.-0-