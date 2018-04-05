5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер ожидается 6 апреля по северо-западу Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами по северо-западу - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем ожидается 10-16 градусов тепла, по юго-востоку будет плюс 17-20 градусов.-0-

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