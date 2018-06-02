2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещение лесов запретили более чем в 50 районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"В Беларуси массово закрываются леса для посещения. Причина - высокий класс пожарной опасности по условиям погоды. По состоянию на 2 июня ограничительные меры действуют более чем в 50 районах Гомельской, Брестской, Гродненской и Витебской областей", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4 класса пожарной опасности по условиям погоды: когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки и пожар может возникнуть от малейшей искры. Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в том числе для прогулок, отдыха на природе), а также въезд транспорта, за исключением служебного.

"Важно понимать, что запрет распространяется на все дороги, кроме дорог общего пользования. Однако многие районные исполнительные комитеты идут навстречу гражданам и исключают отдельные территории из действия запрета, чтобы они смогли добраться до своих населенных пунктов. В таком случае, в целях безопасности граждан, данные участки берутся под особый контроль и патрулируются специалистами государственной лесной охраны. Аналогичная практика распространяется и на сбор продукции побочного лесопользования (грибов и ягод)", - отметили в министерстве.

В ведомстве обратили внимание, что даже если в районе не введен запрет на посещение лесов, важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности. "Так, в пожароопасный сезон запрещается разводить костры в хвойных несомкнувшихся древостоях и молодняках 1 класса возраста, на участках поврежденного леса (ветровал и бурелом), торфяниках, в местах с подсохшей травой. При этом разведение костров (в том числе с использованием приспособлений: мангалов, барбекю, гриля, газовых плит) допускается на специальных обустроенных площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 м, а также в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих деревьев, кроме запрещенных участков. После использования костер должен быть потушен до полного прекращения тления", - напомнили в пресс-службе.

Гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 15.29 Кодекса об административных правонарушениях). "И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом - штрафом в размере до 25 базовых величин (Br612,5). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 50 базовых величин (Br1225)", - сообщили в Минлесхозе.

Информацию о запретах на посещение лесов можно найти на официальном сайте Министерства лесного хозяйства в рубрике "Правила поведения в лесу". "Там опубликована специальная интерактивная карта Беларуси, на которой красным цветом отмечены регионы, где на данный момент действует запрет на посещение лесов. Сегодня это практически все районы Гомельской и Брестской областей, а также часть районов Гродненской и Витебской областей. Информация о введении мер ограничительного характера также публикуется в районных, областных и республиканских СМИ, на сайтах местных исполнительных комитетов, лесхозов, подразделений МЧС", - рассказали в пресс-службе.-0-