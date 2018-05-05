Посетители выставки "СМІ ў Беларусі" сразились в шахматных баталиях на стенде БЕЛТА

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные мастера шахмат сразились с одним из сильнейших в мире шахматистов во время XХII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі". Шахматные баталии организованы БЕЛТА, передает корреспондент информагентства.

Проверить свои силы за шахматной доской решили несколько посетителей стенда. Соперником стал известный шахматист Вячеслав Зарубицкий. В свои 16 лет молодой человек имеет звание международного мастера, он неоднократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира по шахматам.

Вячеслав Зарубицкий

Вячеслав Зарубицкий в общении с корреспондентом БЕЛТА рассказал, что начал заниматься шахматами с 7 лет. Спустя лишь месяц занятий мальчик выиграл чемпионат области, а через год - республиканские соревнования в возрастной категории до 10 лет. Сегодня Вячеслав в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) входит в десятку сильнейших шахматистов своей возрастной категории.

Во время интерактивного мероприятия состоялся неформальный разговор обо всем, что так или иначе связано с шахматами. Первый зампредседателя Белорусской федерации шахмат (БФШ) Николай Зарубицкий рассказал интересные факты из истории шахмат: когда и где они появились, почему шахматы относят к спорту, почему эта игра имеет колоссальную популярность практически во всем мире. Активным участникам вручили памятные призы.

Николай Зарубицкий

По словам Николая Зарубицкого, шахматы воспитывают не только спортивный дух, но и помогают освоить азы логики, стратегии, а также другие качества, необходимые для становления личности.

Белорусская шахматная федерация создана в 1992 году. По словам Николая Зарубицкого, федерация сегодня омолаживается. Все чаще в нее вступают дети 8-9 лет. БФШ проводит регистрацию шахматистов страны в FIDE с присвоением ID-номера, который позволяет игроку принимать участие в международных соревнованиях.-0-