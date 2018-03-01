Посевная в Беларуси начнется через две недели - Русый

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посевная в Беларуси начнется через две недели. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сказал заместитель премьер-министра Михаил Русый, сообщает БЕЛТА.
"Зимовка проходит нормально, за исключением двух регионов, где мало снега. Сейчас главная задача - готовить и накапливать минеральные удобрения. Через 10-15 дней пойдем в поле. Повторяется прошлый год, когда Брест завершил сев, а в Витебске еще снег лежал. Поэтому в сжатые сроки надо будет провести сев в северных и центральных районах, - отметил Михаил Русый. - Ведется ремонт техники. В марте планируется завершить погашение топливного кредита".
Подготовка к посевной в целом идет по плану. Правительство поручило принять меры по обеспечению готовности не менее 95% имеющейся у сельхозорганизаций техники для проведения весенних полевых работ до 25 марта, заготовки травяных кормов - до 15 мая, уборки зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки и хранения зерна - до 20 июня.
Зимовка скота идет удовлетворительно. "Получили валовой показатель роста к январю 2016 года - 104%", - отметил Михаил Русый. При этом он подчеркнул, что в разных регионах ситуация складывается по-разному, многое зависит от человеческого фактора.-0-
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