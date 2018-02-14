14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После гибели солдата в Печах проверены другие части - возбуждено 48 уголовных дел, сообщил сегодня журналистам министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, возбуждено пять уголовных дел по факту гибели рядового Коржича. "В течение четырех месяцев командование вместе со Следственным комитетом, прокуратурой, управлением военной контрразведки проверило абсолютное большинство воинских частей. Мы возбуждали уголовные дела по малейшим фактам грубости, превышения власти. Таких уголовных дел с октября по январь возбуждено 48 в 16 воинских частях, в том числе 22 - в 72-м ОУЦ", - рассказал министр.

Параллельно по линии МВД проведены опросы около 18 тыс. граждан, в числе которых военнослужащие, ранее уволенные из рядов ВС, и их родители. "По результатам этих опросов получены основания для возбуждения одного уголовного факту кражи мобильного телефона. То есть проблема так называемых неуставных взаимоотношений на фоне межличностных конфликтов, как и в любом социуме, существует, но в армии с этим явлением жестоко борются", - подчеркнул Андрей Равков.

Он сообщил, что командиры, пресекающие правонарушения, поощряются, а те, кто пытается скрыть факты правонарушений, отстраняются от занимаемых должностей, привлекаются к ответственности, в том числе уголовной. "Именно поэтому в абсолютном большинстве воинских частей (93%) неуставных взаимоотношений нет. К сожалению, несмотря на это есть заинтересованные в раздувании негативного общественного резонанса. Им совершенно не интересно, что за год военными психологами выявлены, а медиками комиссованы по психиатрическим основаниям 154 человека, ранее отобранных для армии гражданскими призывными комиссиями", - сказал министр.

Кроме этого, в ВС принимаются меры по совершенствованию системы контроля за личным составом, вплоть до установки видеокамер. "Но не надо путать армию с исправительным учреждением строгого режима. Клетки, замки, видеокамеры - все это проблему не решит. Потому что для решения следует устранить ее причины, а они лежат совсем в другой плоскости. Разруха - в головах отдельных людей", - заключил Андрей Равков.

Как сообщалось, Следственный комитет продлил сроки расследования по делу гибели рядового Коржича в воинской части в Печах. Был выявлен ряд иных фактов неуставных взаимоотношений не только в этом воинском подразделении, но и в других частях. Молодые военнослужащие и те, которые отслужили определенный срок, начали давать показания относительно событий годичной, двухгодичной давности, утверждая, что и они являлись объектами насилия со стороны сослуживцев. СК продлил сроки расследования для того, чтобы полно, объективно и всесторонне исследовать все имеющиеся заявления и сообщения о совершенных преступлениях.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвальном помещении одного из строений на территории воинской части в Борисовском районе. Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи петлей от ремня при повешении. Следствие разрабатывает три основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство.-0-