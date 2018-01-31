Пособия на детей до трех лет увеличатся в Беларуси с 1 февраля

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет возрастут с 1 февраля текущего года, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с законом "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" с января 2013 года размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет дифференцируется в зависимости от количества детей в семье. На первого ребенка он составляет 35% среднемесячной заработной платы работников республики, на второго и последующих детей - 40%. Пособие на ребенка-инвалида назначается и выплачивается в размере 45% среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения этого ребенка в семье.

Для расчета размера данного вида пособия с февраля по июль 2018 года применяется показатель среднемесячной заработной платы за IV квартал 2017 года (по данным Белстата - Br891,5). Выплаты на первого ребенка вырастут с 1 февраля на Br33,15 и составят Br312,03 в месяц, на второго и последующих детей - на Br37,88 (Br356,6), на ребенка-инвалида - на Br42,62 (Br401,18).

Также изменится размер единовременных выплат в связи с рождением ребенка, который зависит от бюджета прожиточного минимума.

Национальным законодательством предусмотрена разветвленная система пособий семьям в связи с рождением и воспитанием детей: назначается 11 видов пособий. В июне 2017 года в республике изменился порядок пересмотра выплаты пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Теперь пересчет проводится дважды в год: с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал.-0-