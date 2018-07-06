Посол Китая вручил премии 30 белорусским студентам и школьникам

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня вручил премии 30 лучшим белорусским студентам и школьникам, изучающим китайский язык, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии вручения премии китайского посла 2018 года приняли участие первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, руководство и представители БГУ, МГЛУ, гимназий и школ, где изучают китайский язык.

Вручая награды талантливым студентам и школьникам, Цуй Цимин отметил: "Нынешний год - третий с момента учреждения посольством КНР в Республике Беларусь премии. В 2016 году 15 учащихся высших и средних учреждений образования получили эту награду, в 2017 году - 30 человек. Премия китайского посла, учреждение которой состоялось в рамках "Одного пояса, одного пути", подхлестнула энтузиазм белорусских студентов и школьников в изучении китайского языка. Надеюсь, что еще больше белорусских учащихся смогут пополнить ряды изучающих китайский".

По его словам, особенно активно в последние годы между белорусскими и китайскими вузами устанавливаются дружественные отношения, повсеместно учреждаются центры преподавания китайского и белорусского языков. Вместе с появлением олимпиады по китайскому языку в Беларуси и с установлением китайского как одного из экзаменационных предметов средней школы интерес учащихся к китайскому возрастает.

Как подчеркнул Цуй Цимин, в мае этого года были организованы белорусские отборочные конкурсы среди студентов и школьников для участия в международном конкурсе "Мост китайского языка". Белорусские учащиеся отличились хорошими успехами в международном конкурсе в Китае, они померились силами со студентами, школьниками разных стран мира.

"В этом году в соответствии с белорусско-китайскими договоренностями в сфере образования совместно организовано несколько летних групп отдыха и оздоровления белорусских школьников в Китае и китайских школьников в Беларуси, - продолжил Цуй Цимин. - Совершенно очевидно, что все больше белорусских учеников проникается интересом к китайскому языку и культуре. Надеюсь, что белорусские студенты и школьники будут продолжать упорно изучать китайский и тем самым укреплять дружбу между молодежью, вносить свой вклад в белорусско-китайскую дружбу".

Ирина Старовойтова также подчеркнула важность изучения белорусской молодежью китайского языка и культуры, что способствует сближению народов двух стран. Учреждение данной премии направлено на стимулирование изучения китайского языка и культуры, поощрение активности и инициативности изучающих этот язык.-0-