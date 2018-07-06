Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 июля 2018, Пт
+18°C
Малооблачно EUR 2.3246
USD 1.9859
RUB 3.1447
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран - Лукашенко
Президент
Встречи с населением позволяют на месте принять решение по сложным вопросам - Жевняк
Общество
На участие в ЦТ в резервные дни зарегистрировались 725 абитуриентов
Общество
"Живу с родителями, но теперь, возможно, задумаюсь о переезде". Квартиру в Минске в 75-м туре игры "Удача в придачу!" выиграл Михаил Пищик из Речицы
Общество
Высокий сезон: как не ошибиться с выбором турфирмы
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Белорусско-российская Молодежная палата планирует принять участие в V Форуме регионов
20:40 Общество
Посол Китая вручил премии 30 белорусским студентам и школьникам
20:23 Общество
В Украине трое детей погибли под упавшей бетонной плитой
20:02 В мире
В учреждениях соцобслуживания Витебской области развивают услугу краткосрочного проживания
19:34 Регионы
ХК "Динамо-Минск" заключил контракт с обладателем Кубка Стэнли
19:18 Спорт
Определены финалисты национального отборочного тура детского "Евровидения-2018"
19:15 Культура
В Непале грузовик упал с горной дороги, погибли 20 человек
19:12 В мире
Катарский бизнес проявляет интерес к реализации проектов в СЭЗ "Витебск"
19:03 Регионы
Футболисты Франции первыми вышли в полуфинал российского чемпионата мира
18:56 Спорт
Молодые парламентарии разработают мобильное приложение о Союзном государстве
18:51 Общество
Женщины-трудоголики наиболее подвержены диабету
18:40 Калейдоскоп
Снаряд и мины найдены на лесной дороге в Витебском районе
18:24 Происшествия
В Минском зоопарке рекорд: вылупилось сразу 17 крокодиловых кайманов
18:16 Регионы
Хатха-йога и песочная терапия: в Минской области внедряются новые методы работы с инвалидами
18:14 Регионы
Архивные документы о нацистской карательной операции "Коттбус" опубликованы в Беларуси
18:04 Общество
Кооператорам нужно смелее внедрять передовые формы организации торговли - Иванов
17:59 Регионы
Соболенко и Кудерметова уступили во втором круге парного разряда Уимблдона
17:53 Спорт
В МИД назвали резолюцию СПЧ ООН по Беларуси абсурдом по замыслу и по сути
17:47 Политика
Радиационный фон на болгарском пляже Вромос превысил норму
17:45 В мире
Добытый под Архангельском алмаз в форме футбольного мяча могут назвать в честь Акинфеева
17:45 Калейдоскоп
Все новости
Темы
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Детский отдых Детский отдых
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Посол Китая вручил премии 30 белорусским студентам и школьникам

Общество 06.07.2018 | 20:23
Цуй Цимин и Ирина Старовойтова
Цуй Цимин и Ирина Старовойтова

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня вручил премии 30 лучшим белорусским студентам и школьникам, изучающим китайский язык, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии вручения премии китайского посла 2018 года приняли участие первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, руководство и представители БГУ, МГЛУ, гимназий и школ, где изучают китайский язык.

Вручая награды талантливым студентам и школьникам, Цуй Цимин отметил: "Нынешний год - третий с момента учреждения посольством КНР в Республике Беларусь премии. В 2016 году 15 учащихся высших и средних учреждений образования получили эту награду, в 2017 году - 30 человек. Премия китайского посла, учреждение которой состоялось в рамках "Одного пояса, одного пути", подхлестнула энтузиазм белорусских студентов и школьников в изучении китайского языка. Надеюсь, что еще больше белорусских учащихся смогут пополнить ряды изучающих китайский".

По его словам, особенно активно в последние годы между белорусскими и китайскими вузами устанавливаются дружественные отношения, повсеместно учреждаются центры преподавания китайского и белорусского языков. Вместе с появлением олимпиады по китайскому языку в Беларуси и с установлением китайского как одного из экзаменационных предметов средней школы интерес учащихся к китайскому возрастает.

Как подчеркнул Цуй Цимин, в мае этого года были организованы белорусские отборочные конкурсы среди студентов и школьников для участия в международном конкурсе "Мост китайского языка". Белорусские учащиеся отличились хорошими успехами в международном конкурсе в Китае, они померились силами со студентами, школьниками разных стран мира.

"В этом году в соответствии с белорусско-китайскими договоренностями в сфере образования совместно организовано несколько летних групп отдыха и оздоровления белорусских школьников в Китае и китайских школьников в Беларуси, - продолжил Цуй Цимин. - Совершенно очевидно, что все больше белорусских учеников проникается интересом к китайскому языку и культуре. Надеюсь, что белорусские студенты и школьники будут продолжать упорно изучать китайский и тем самым укреплять дружбу между молодежью, вносить свой вклад в белорусско-китайскую дружбу".

Ирина Старовойтова также подчеркнула важность изучения белорусской молодежью китайского языка и культуры, что способствует сближению народов двух стран. Учреждение данной премии направлено на стимулирование изучения китайского языка и культуры, поощрение активности и инициативности изучающих этот язык.-0-

﻿
Теги
Беларусь-Китай, Китай, образование, студенты, школы
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3246 BYN 2.325 BYN 2.326 BYN
USD
1.9859 BYN 1.983 BYN 1.988 BYN
RUB
3.1447 BYN 3.135 BYN 3.148 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Все видео

Фотоновости

В Минске открылась детская футбольная fun-зона
Все фото

Инфографика

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") Главные мероприятия праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") 7-8 июля.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях со всеми странами
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Тамару Синявскую с днем рождения
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
Политика
Фото из архива Британские парламентарии видят потенциал для увеличения торговых связей с Беларусью
В МИД назвали резолюцию СПЧ ООН по Беларуси абсурдом по замыслу и по сути
Временный поверенный в делах США Роберт Райли завершает дипмиссию в Беларуси
Экономика
Фото из архива Экспорт белорусской молочной продукции в Китай в январе-мае вырос в 5 раз
Белорусскую породу коров белголштин планируется утвердить к 2020 году
Молочно-товарную ферму по белорусским технологиям планируется запустить на Сахалине в 2018 году
Происшествия
Фото из архива Два белоруса погибли под Смоленском при столкновении микроавтобуса и трех фур
Снаряд и мины найдены на лесной дороге в Витебском районе
Фуру с 14 тыс. л контрафактного алкоголя задержали в Брестской области
Регионы
Фото из архива Катарский бизнес проявляет интерес к реализации проектов в СЭЗ "Витебск"
Куда пойти в выходные: "Купалье" в Александрии, "Джазовые вечера" и Stereo Weekend
В учреждениях соцобслуживания Витебской области развивают услугу краткосрочного проживания
Спорт
Рафаэль Варан Футболисты Франции первыми вышли в полуфинал российского чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу: выберите победителя
ХК "Динамо-Минск" заключил контракт с обладателем Кубка Стэнли
Технологии
БЕЛТА теперь в Viber и Telegram
Citroen создал очки от укачивания
У Viber новый логотип
Культура
Фото из архива Более 1,5 тыс. артистов и исполнителей задействуют в празднике "Купалье"
Определены финалисты национального отборочного тура детского "Евровидения-2018"
Включение проспекта Независимости Минска в белорусский предварительный список ЮНЕСКО ожидается в сентябре
В мире
Фото EPA Иран и "пятерка" договорились защищать свои компании от санкций США
В Украине трое детей погибли под упавшей бетонной плитой
В Непале грузовик упал с горной дороги, погибли 20 человек
Калейдоскоп
Marvel обещает выпускать по четыре супергеройских фильма в год
Женщины-трудоголики наиболее подвержены диабету
Добытый под Архангельском алмаз в форме футбольного мяча могут назвать в честь Акинфеева
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия