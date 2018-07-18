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Посольство Беларуси решает вопрос с доставкой тела погибшего возле Эльбруса альпиниста на родину

Общество 18.07.2018 | 21:56

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России решает вопрос с доставкой тела погибшего возле Эльбруса альпиниста на родину, информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.

Посольство во взаимодействии с представительством МИД России в Минеральных водах и главным управлением МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике предпринимает необходимые меры по доставке в аэропорт тела гражданина Беларуси, погибшего на горе Укю, и отправке останков на родину. Подключены представители белорусской диаспоры в Нальчике.

Как сообщалось, в ущелье Безенги разбился альпинист, который совершал восхождение в составе группы из Беларуси.-0-

Белорусский альпинист погиб при восхождении на ЭльбрусБелорусский альпинист погиб при восхождении на Эльбрус
Для спуска тела альпиниста с высоты 4100 м будет привлечен вертолет МЧС России.

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Россия, смерть
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