Посольство Беларуси решает вопрос с доставкой тела погибшего возле Эльбруса альпиниста на родину

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России решает вопрос с доставкой тела погибшего возле Эльбруса альпиниста на родину, информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.
Посольство во взаимодействии с представительством МИД России в Минеральных водах и главным управлением МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике предпринимает необходимые меры по доставке в аэропорт тела гражданина Беларуси, погибшего на горе Укю, и отправке останков на родину. Подключены представители белорусской диаспоры в Нальчике.
Как сообщалось, в ущелье Безенги разбился альпинист, который совершал восхождение в составе группы из Беларуси.-0-
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