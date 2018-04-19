Посольство Беларуси в Польше направило официальные запросы в связи с нападением на белорусских граждан

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси направило официальные запросы в связи с нападением на белорусских граждан в польском городе Голдап. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, отвечая на вопрос об оценке данного инцидента со стороны внешнеполитического ведомства.

"Любые преступные посягательства на наших граждан неприемлемы, а преступления, мотивированные национальной или языковой принадлежностью жертв, неприемлемы вдвойне. Наше посольство в Варшаве уже направило официальные запросы в окружную прокуратуру в Сувалках и районную прокуратуру в Сейнах в связи с этим инцидентом", - заявил Дмитрий Мирончик.

По его словам, эта ситуация будет тщательно отслеживаться. В МИД Беларуси рассчитывают на последовательность и принципиальность польских правоохранительных органов, ведущих разбирательство в отношении нападавших.

Ранее в СМИ появилась информация об избиении нескольких граждан Беларуси местными жителями. Сообщается, что поводом послужило то, что белорусские граждане разговаривали между собой на русском языке.-0-