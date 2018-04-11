Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП в Псковской области белорусами

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими сегодня в ДТП в Псковской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.
"Посольство, в том числе наше отделение в Санкт-Петербурге, выясняет обстоятельства произошедшего, находится в постоянном контакте с компетентными органами и экстренными службами Псковской области", - сказали в диппредставительстве.
В дипмиссии со ссылкой на данные главного управления МЧС России по Псковской области уточнили, что в результате ДТП госпитализированы в Псковскую областную больницу четверо граждан Беларуси, еще двоим помощь была оказана на месте. Ранее региональное МВД распространило информацию о шести госпитализированных гражданах Беларуси.
ДТП случилось около 5 часов утра на 258-м километре автодороги Санкт-Петербург-Невель в Струго-Красненском районе. По предварительной версии, водитель трактора "Вольво" при развороте не убедился в безопасности маневра, вследствие чего произошло столкновение с автомашиной "Мерседес". В микроавтобусе находились девять граждан Беларуси.-0-
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