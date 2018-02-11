Посольство Беларуси в России отслеживает ситуацию с крушением самолета в Подмосковье

11 февраля, Минск /БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России тщательно отслеживает ситуацию с крушением самолета в Подмосковье, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"Посольство Беларуси в России тщательно отслеживает ситуацию с крушением самолета в Подмосковье, выясняет, были ли белорусы среди пассажиров", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Домодедово - Орск, сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово пропал с экранов радаров и упал недалеко от деревни Аргуново в Раменском районе Подмосковья. К месту предполагаемого падения направлена группа спасателей". В готовность введены также отряд "Центроспас" и центр "Лидер". На борту лайнера находился 71 человек. По факту крушения возбуждено дело о нарушении правил безопасности полетов.

Упавший самолет был обнаружен с воздуха. По информации Flightradar24, самолету было семь лет. Глава Минтранса России провел переговоры с главами МЧС, Подмосковья и Росавиации, вылетел на место происшествия.-0-