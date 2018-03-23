Посольство Беларуси в России уточняет обстоятельства ДТП с автобусом в Псковской области

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России уточняет обстоятельства ДТП с белорусским автобусом в Псковской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии белорусского МИД Андрей Шупляк.

"Действительно, автобус белорусский, и мы подтверждаем факт ДТП, - отметил Андрей Шупляк. - По информации, которую получило посольство Беларуси в Москве, пострадало 10 граждан".

Андрей Шупляк также рассказал, что выясняются фамилии и гражданство пострадавших. "Белорусское посольство в России занимается уточнением обстоятельств произошедшего", - сказал замначальника управления.

Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.-0-