25 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посольство Индии ежедневно выдает до 70 виз белорусам. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Панкадж Саксена сегодня на пресс-конференции, посвященной национальному празднику Индии - Дню Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что большинство белорусских туристов в Индию едут отдыхать, в том числе на знаменитый курорт Гоа. В то же время число туристов из Индии в Беларуси пока невелико, но все больше граждан этой страны проявляют интерес к белорусским достопримечательностям.

"Индийские граждане получают все более высокие доходы и хотят посещать другие страны, в том числе Беларусь, - заметил Панкадж Саксена. - Если Беларусь приложит должные усилия, то поток зарубежных туристов существенно вырастет".

По его мнению, для туристов из других государств интересны белорусские достопримечательности. Кроме того, дипломат обратил внимание на привлекательность природы Беларуси.-0-