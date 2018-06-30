Посольство отслеживает ситуацию с белорусскими туристами, которые не смогли улететь в Хургаду из Борисполя

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Украине отслеживает ситуацию с белорусскими туристами, которые не смогли улететь в Хургаду из Борисполя. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Белорусские туристы должны были улететь в Хургаду из Борисполя 29 июня. Рейс много раз переносили, в итоге самолет все же вылетел, но через полчаса вернулся в аэропорт из-за неисправности. "Наше посольство в Киеве подключалось к разрешению ситуации. Часть туристов уже вылетела из Борисполя, так что острая фаза исчерпана. Посольство продолжает отслеживать ситуацию", - сказал Анатолий Глаз.

МИД Беларуси в сезон отпусков рекомендует внимательно подходить к выбору компаний по оказанию туристических услуг и заключению соответствующих договоров.-0-