Посольство США в Минске расширяет перечень выдаваемых виз

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство США в Минске расширяет визовые услуги с 9 января 2018 года. Об этом говорится на сайте диппредставительства, сообщает БЕЛТА.
Посольство будет принимать заявления от резидентов Беларуси на визы следующих категорий: A, C1/D, G, F, H, I, J, L, M, O, P и R. Тем не менее возрастное ограничение для обращающихся за визами класса B1/B2 (туризм/бизнес) остается в силе. На данный момент в Минске за визами класса B1/B2 могут обратиться только резиденты Беларуси в возрасте 50 лет и старше.
"Мы работаем над расширением возможностей консульского отдела и надеемся в ближайшем будущем еще больше расширить наши визовые услуги", - отметили в посольстве.-0-
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