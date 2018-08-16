Постоянный комитет Союзного государства готовит пресс-тур на V Форум регионов в Могилеве

16 августа, Ярославль /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный комитет Союзного государства готовит пресс-тур на V Форум регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве в октябре. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Посткома Союзного государства Маргарита Левченко.

Она отметила, что информационное сопровождение строительства Союзного государства является одним из важнейших направлений деятельности Постоянного комитета. По ее словам, участниками пресс-тура станут представители более 20 СМИ из Беларуси и России.

Начальник департамента напомнила, что организаторами Форума регионов выступают верхние палаты парламентов двух стран - Совет Республики и Совет Федерации. "Изучая программу, которую предложили организаторы, мы видим безусловный интерес к обсуждению вопросов на секции, связанной с молодежной политикой. Ведь более чем из 20 мероприятий, которые ежегодно проводятся с участием, под эгидой или при финансировании из бюджета Союзного государства, основная масса направлена именно на молодежь", - сказала Маргарита Левченко.

Еще одной важной темой для Постоянного комитета на форуме станет унификация и гармонизация законодательств Беларуси и России. "Мы надеемся, что эти вопросы найдут отражение и будут обсуждены с конкретными предложениями на Форуме регионов", - подчеркнула Маргарита Левченко.

Она также добавила, что в нынешнем году Форуму регионов Беларуси и России тематически будут посвящены фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" и один из этапов Спартакиады Союзного государства среди детей и юношества.-0-