Постпреды обсудят в Минске деятельность Антитеррористического центра СНГ

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества обсудит 23 апреля на очередном заседании в Минске деятельность Антитеррористического центра государств - участников СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Кроме того, участники встречи подведут итоги заседания Совета министров иностранных дел Содружества и наметят задачи совета постпредов и Исполкома СНГ по реализации принятых на заседании документов.

В пресс-службе напомнили, что АТЦ СНГ был создан в 2000 году. Он предназначен для координации взаимодействия компетентных органов стран Содружества в борьбе с международным терроризмом и другими проявлениями экстремизма. Руководит работой центра Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ. Основным документом, определяющим спектр задач для АТЦ СНГ, служит программа сотрудничества стран Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, которая принимается каждые три года.

Центр тесно сотрудничает с Исполкомом СНГ, Советом министров внутренних дел, Советом министров обороны, Советом командующих пограничными войсками, Советом руководителей таможенных служб, Координационным советом генеральных прокуроров, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств Содружества, региональными и международными организациями (ШОС, ОДКБ, ООН, Интерпол, ОБСЕ). Комплектуется Антитеррористический центр на коалиционной основе в соответствии с квотами должностей. В настоящее время коллектив АТЦ СНГ состоит из представителей органов национальной безопасности и спецслужб, внутренних дел и министерств обороны стран Содружества.

Заседание СМИД состоялось в Минске 6 апреля. В нем участвовали представители всех государств Содружества, за исключением Украины. На заседании было принято 14 документов, среди которых план многоуровневых межмидовских консультаций в Содружестве на 2018 год, протокольное решение о проекте заявления министров иностранных дел о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Главы делегаций, принявшие участие в заседании СМИД СНГ, отдавая дань памяти всемирно известному писателю-дипломату Чингизу Айтматову, обсудили и подписали заявление к его 90-летию.-0-