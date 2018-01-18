Постсовет ОДКБ рассмотрел мероприятия по реализации решений минской сессии Совета коллективной безопасности

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный Совет ОДКБ сегодня на заседании в Москве рассмотрел план мероприятий по реализации решений сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоялась в ноябре 2017 года в Минске. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Рассмотрен проект плана мероприятий по реализации решений ноябрьской (2017 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и приоритетных направлений деятельности, предложенных Казахстаном на период председательства в организации. Решено с учетом обсуждения направить доработанный проект документа на согласование в государства - члены ОДКБ", - уточнил пресс-секретарь.

Постсовет с учетом замечаний и предложений государств ОДКБ доработал проект дорожной карты "Формирование условий для использования миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности в интересах глобальной миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций (на период с 2018 по 2021 год)". "Работа над документов продолжится, - добавил Владимир Зайнетдинов. - Решено завершить его рассмотрение на следующем заседании Постоянного совета ОДКБ".

Кроме того, рассмотрен и в целом одобрен проект решения Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ "О плане мероприятий по реализации концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2020 года".-0-