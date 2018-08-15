Постсовет ОДКБ рассмотрел проект повестки дня сессии Совета коллективной безопасности

15 августа, Москва /Корр. БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ рассмотрел проекты повесток дня предстоящих заседаний Совета коллективной безопасности и уставных органов Организации, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Постоянный совет рассмотрел проекты повесток дня совместного заседания советов министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей советов безопасности, сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которые пройдут в ноябре в Астане. Принято решение продолжить обсуждение документов на очередном заседании Постоянного совета ОДКБ", - отметил пресс-секретарь.

Также рассмотрен проект протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года, которые были предложены армянской стороной в связи с вступлением в силу изменений в Конституцию Армении. "Секретариатом ОДКБ отработан проект протокола, который предусматривает внесение изменений в ряд статей основополагающих документов Организации, - сказал Владимир Зайнетдинов. - Постоянный совет ОДКБ принял решение направить проекты документов одним пакетом на внутригосударственное согласование".

Кроме того, Постоянный совет по итогам рассмотрения принял решение направить проект резолюции 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности" на внутригосударственное согласование.

"Были рассмотрены проекты, подготовленные кыргызстанской и российской сторонами, заявлений СМИД и КССБ, касающиеся противодействия незаконной миграции и усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, - добавил пресс-секретарь. - Также Постоянный совет обсудил некоторые вопросы, связанные с проведением военных учений Коллективных сил ОДКБ, и проект бюджета ОДКБ на 2019 год. Документы направлены на внутригосударственное согласование в государства - члены ОДКБ".-0-