Постсовет ОДКБ согласовал дорожную карту по взаимодействию с ООН в сфере миротворческой деятельности

30 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ, заседание которого состоялось сегодня в Москве при участии белорусской стороны, согласовал дорожную карту по взаимодействию с ООН в сфере миротворческой деятельности. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Был рассмотрен и согласован доработанный с учетом предложений и замечаний государств - членов ОДКБ проект дорожной карты (плана мероприятия) "Формирование условий использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах международной миротворческой деятельности ООН (на период с 2018 по 2021 год)", - отметил пресс-секретарь. - Документ позволит во взаимодействии с ООН продолжить целенаправленную работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ в качестве одного из основных направлений принятой 14 октября 2016 года Стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года".

Одновременно постоянный совет отметил необходимость продолжения работы по совершенствованию механизмов участия выделенных от ОДКБ сил и средств в миротворческой деятельности ООН.

Постоянным советом принято также решение направить на рассмотрение Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ проект плана мероприятий по реализации концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для Вооруженных сил государств - участников ОДКБ на период до 2020 года.

Кроме того, на заседании обсуждался вопрос о систематизации спортивно-массовой деятельности в формате ОДКБ. -0-