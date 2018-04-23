Постсовет ОДКБ согласовал проект плана мероприятий по развитию скоординированной информполитики

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ согласовал проект плана мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов Организации, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Сегодня в Секретариате ОДКБ под председательством казахстанской стороны состоялось заседание Постоянного совета ОДКБ, в котором приняли участие полномочные представители государств - членов ОДКБ, руководство Секретариата и представители Объединенного штаба Организации. Члены Постоянного совета завершили работу по согласованию проекта плана мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах стран ОДКБ. Принято решение о внесении документа на рассмотрение уставных органов ОДКБ.

Кроме того, был согласован проект плана консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2018 года - первое полугодие 2019 года. Решено внести документ на рассмотрение Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ.

Постоянный совет также обсудил проекты соглашения о сотрудничестве государств - членов ОДКБ в противодействии незаконной миграции и перечня тем совместных заявлений в 2018 году. Рассмотрение этих документов решено продолжить на очередном заседании Постсовета ОДКБ.-0-