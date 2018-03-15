Постсовет ОДКБ высказался за консолидацию усилий по сохранению памяти о павших в годы войны

15 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ сегодня на заседании в Москве высказался за консолидацию усилий государств - участников Организации по сохранению памяти о павших в годы Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"В связи с приближающейся датой 75-летия Хатынской трагедии Постоянный совет особо отметил необходимость дальнейшей консолидации усилий государств - членов Организации по сохранению памяти о павших в годы Великой Отечественной войны и недопущению деструктивной ревизии ее исторических уроков", - отметили в пресс-службе.

Участники мероприятия рассмотрели также проекты повесток дня заседаний уставных органов ОДКБ в текущем году, вопросы нормативного правового регулирования борьбы с незаконной миграцией и противодействия незаконному обороту наркотиков, планирования совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и ряд других.

В заседании принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России, полномочный представитель Беларуси при ОДКБ Игорь Петришенко.-0-