Поступивший в Гарвард минский гимназист: результатами ЦТ доволен, было нетрудно

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускник минской гимназии №4 Максим Богданович, поступивший в Гарвард, рассказал корреспонденту БЕЛТА о результатах централизованного тестирования.

"По английскому языку у меня 95 баллов. Биологию я сдал на 84 балла, белорусский язык - на 71, химию - на 70. Результатами, можно сказать, доволен. Хотя, если бы я готовился к тестированию, то был бы не очень доволен, а так - нормально. Сами экзамены были не очень трудными", - сказал Максим Богданович.

В первый день централизованного тестирования выпускник столичной гимназии №4 был замечен среди абитуриентов, сдающих белорусский язык в БГУИР. На тот момент вопрос поступления у Максима Богдановича уже был решен: весной он получил приглашение продолжить свое обучение в одном из лучших университетов мира - Гарварде. Однако молодой человек решил пройти ЦТ ради интереса. Предметы выбрал медицинского профиля, так как до поступления в Гарвард планировал продолжить обучение в Белорусском государственном медицинском университете.

По словам Максима, готовился он к ЦТ самостоятельно, занимался с учителями в школе, ходил на частные специальные курсы. "У нас в гимназии отличные учителя. Если что-то надо, можно с ними просто так встретиться - все объяснят, даже большой нужды в курсах не было, хотя эти занятия все-таки помогали несколько структурировать процесс подготовки. Плюс к этому я один раз прошел репетиционное тестирование, которое в начале года проводилось в БГУИР. Сдал нормально, баллов 70 было", - отметил он.

Результаты централизованного тестирования в ближайшие годы Максиму не пригодятся. Они будут бережно храниться в семейном архиве как символ успешного окончания школы. А в конце лета студента Богдановича из Беларуси ждут за океаном.-0-