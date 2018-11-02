Поток транспорта через таможенную границу Беларуси увеличился

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Через таможенную границу Беларуси в январе-сентябре текущего года проследовали более 6,5 млн транспортных средств, что на 350 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017-го года, сообщили БЕЛТА в ГТК.

В том числе проехало около 1,6 млн грузовых и 4,8 млн легковых автомобилей. На 11% до 2,5 млн возросло количество перемещаемых железнодорожных вагонов.

"Увеличение потока транспортных средств свидетельствует о повышении транзитной привлекательности страны, а также о благоприятных условиях для экономической деятельности", - отметили в ведомстве.-0-