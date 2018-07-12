Потребление интернет-трафика в сети velcom за ТРИ МЕСЯЦА выросло в 1,5 раза

В сети телеком-оператора velcom потребление интернет-трафика увеличилось почти в 1,5 раза. По итогам второго квартала 2018 года по сравнению с результатами первого квартала текущего года прирост потребления трафика составил около 50%.

Среди регионов лидером по приросту стала Минская область (почти +65%), второе место разделили Гомельская и Могилевская области (+60%). Притом в области-лидере максимальный всплеск активности абонентов отмечался в Копыльском (+137%), Воложинском (+136%) и Березинском районах (+131%).

В общем объеме потребления интернет-трафика по итогам апреля-июня определились три лидера, при этом минчане по-прежнему остаются самыми интернет-активными. Топ-3 по интернет-потреблению распределился таким образом:

г. Минск (более 33% всего интернет-трафика)

Минская область (22%)

Гомельская область, включая Гомель (19%).

Специалисты телеком-оператора поясняют, что скачок во втором квартале связан с общей тенденцией к потреблению абонентами все большего объема интернет-трафика, увеличением емкости сети, а также введением бесплатной услуги "Безлимитный интернет" для абонентов линеек тарифных планов "Комфорт" и "Комфорт+".

В условиях резкого роста активности абонентов технические специалисты velcom проводят дополнительный комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить оптимальную пропускную способность сети и комфортное использование интернета.