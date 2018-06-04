Потребление озоноразрушающих веществ в Беларуси за пять лет сократилось на 50%

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребление озоноразрушающих веществ в Беларуси за последние пять лет сократилось на 50%, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА.

"За последние 25 лет потребление озоноразрушающих веществ в Беларуси снизилось на 80%, в том числе за последние пять лет - на 50%. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сократились на 40% при одновременном росте ВВП и количества транспорта", - сказал Андрей Худык.

Он также отметил, что за последние пять лет количество пестицидов сократилось на 17%. "Моя последняя командировка в Гомельскую область была посвящена этой проблеме. Мы изучали вопрос введения в эксплуатацию чечерского предприятия по утилизации стойких органических загрязнителей (СОЗ). Этот вопрос на контроле у нашего ведомства", - подчеркнул министр.

"За счет внедрения научно обоснованных технологий наша страна добилась сокращения потребления воды на душу населения. За 20 лет расход потребления сократился с 214 л до 137 л в сутки, что является средним европейским показателем. Объемы добычи вод сократились на 20%. Экономия воды за счет оборотного и повторно-последовательного ее использования составляет 93%", - добавил Андрей Худык.

Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня. В этом году он проходит под девизом "Бой загрязнению пластиком". Как отметил министр, в Беларуси также уделяется большое внимание этому вопросу. В настоящее время по поручению правительства заинтересованные ведомства (Минжилкомхоз, Минприроды, МАРТ и др.) прорабатывают вопрос об ограничении использования полиэтиленовой упаковки в организациях торговли. По итогам обсуждения будут выработаны конкретные предложения и представлены в Совет Министров. Кроме того, в текущем году планируется провести исследования морфологического состава полимерных отходов в составе твердых коммунальных отходов с последующим внесением в правительство предложений о необходимости разработки программы по их вторичному использованию.-0-

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