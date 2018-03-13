Повышать штрафы за нарушение правил пользования жилыми помещениями не планируется - Минжилкомхоз

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышать штрафы за нарушение правил пользования жилыми помещениями не планируется, сообщил сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко.
"Об увеличении меры ответственности, думаю, говорить рано. Необходимо в первую очередь наладить четкий, ясный и понятный всем механизм, который позволит неминуемо привлекать к ответственности тех людей, которые нарушают права и интересы других граждан", - полагает он.
По словам специалиста, конфликтные ситуации между соседями неизбежны. Но в большинстве случаев их можно разрешить, не прибегая к помощи государственных служб или правоохранительных органов. "Основная проблема - это именно соседи-дебоширы, то есть те, кто вполне сознательно совершают определенные действия, которые приводят к нарушению прав и интересов людей, проживающих рядом с ними, - отметил Андрей Ромашко. - В этих случаях основной мерой должна быть неотвратимость наказания".
"На наш взгляд, сегодня ответственность установлена оптимально, и наша задача - только определиться с компетенцией, с точностью выполнения тех положений, которые есть, а также уделять внимание образованию и подготовке специалистов", - подчеркнула в свою очередь начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением законодательства и законности правовых актов Генеральной прокуратуры Марина Попова.
В настоящее время санкция за нарушение правил пользования жилыми помещениями (часть 1 статьи 21.16 КоАП) предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br24,5).-0-
Все материалы круглого стола "Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?"
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