Повышать штрафы за нарушение правил пользования жилыми помещениями не планируется - Минжилкомхоз

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышать штрафы за нарушение правил пользования жилыми помещениями не планируется, сообщил сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко.

"Об увеличении меры ответственности, думаю, говорить рано. Необходимо в первую очередь наладить четкий, ясный и понятный всем механизм, который позволит неминуемо привлекать к ответственности тех людей, которые нарушают права и интересы других граждан", - полагает он.

По словам специалиста, конфликтные ситуации между соседями неизбежны. Но в большинстве случаев их можно разрешить, не прибегая к помощи государственных служб или правоохранительных органов. "Основная проблема - это именно соседи-дебоширы, то есть те, кто вполне сознательно совершают определенные действия, которые приводят к нарушению прав и интересов людей, проживающих рядом с ними, - отметил Андрей Ромашко. - В этих случаях основной мерой должна быть неотвратимость наказания".

"На наш взгляд, сегодня ответственность установлена оптимально, и наша задача - только определиться с компетенцией, с точностью выполнения тех положений, которые есть, а также уделять внимание образованию и подготовке специалистов", - подчеркнула в свою очередь начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением законодательства и законности правовых актов Генеральной прокуратуры Марина Попова.

В настоящее время санкция за нарушение правил пользования жилыми помещениями (часть 1 статьи 21.16 КоАП) предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br24,5).-0-

Все материалы круглого стола "Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?"