Повышение роли отцов поможет раскрыть экономический потенциал женщин - Костевич

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал женщин в экономике раскроется больше, если повышать участие мужчин в воспитании детей и домашних делах. Такое мнение высказала сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич перед открытием Международного форума женщин-лидеров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь может похвалиться достойными результатами: по индексу гендерного разрыва мы занимаем 26-е место среди 144 стран. Есть результаты в образовании, на рынке труда, в принятии управленческих решений и места женщины в семье, - сказала Ирина Костевич. - Сейчас перед нами все еще стоит задача по расширению экономических возможностей женщин. А чтобы максимально использовать потенциал женщин, нужно сократить их двойную занятость".

Министр пояснила, что сегодня в семьях, где воспитываются дети до 10 лет, женщина тратит в 2,5 раз больше времени на домашние хлопоты и уход за детьми, чем мужчина. "А значит, нам нужно поднять роль мужчины в семье. Престиж отцовства и понимание роли отца важно повысить не только в обществе, но и непосредственно среди мужчин", - подчеркнула Ирина Костевич.

По ее словам, существенных препятствий для самореализации женщин в политике, бизнесе нет. Инструменты поддержки бизнеса, действующие в стране, направлены на всех в равной степени. "Мы видим, что в Национальном собрании - почти 35% женщин, они также составляют половину занятых в экономике", - отметила Ирина Костевич.

Кроме того, она представила портрет современной среднестатистической белоруски. Это городская жительница 42 лет с высшим образованием, которая активно занимается спортом, пользуется интернетом, в 26 лет выходит замуж, а в 27 впервые рожает. И этот портрет на фоне других европейских стран выглядит достойно.

Международный форум направлен на содействие гендерному равенству, женскому лидерству и участию женщин в политической и общественной жизни. Его организаторами выступают Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ совместно с Министерством труда и социальной защиты в партнерстве с Белорусским государственным университетом, общественным объединением "Белорусский союз женщин", агентствами ООН, Евросоюзом. Это уже второе мероприятие такого рода, проведенное в республике. Первый международный форум женщин-лидеров состоялся в июне 2016 года.

Сегодня в интерактивной панельной дискуссии высокого уровня участвуют руководители государственных органов Беларуси, БГУ, БДИПЧ ОБСЕ, зарубежные представители, международные эксперты. После этого участники разделятся на пять параллельных тематических секций под руководством соорганизаторов. Три из них пройдут также в первый день форума: "Участие женщин в политике", "Участие женщин в сфере экономики", "Борьба с насилием в отношении женщин". А 26 октября дискуссии продолжатся по следующим темам: "Укрепление сетей и создание коалиций женщин-лидеров", "Равные возможности для женщин и мужчин в университетах". На каждой из секций эксперты подготовят рекомендации, которые будут представлены на заключительной сессии.-0-