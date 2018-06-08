Пожертвования организаций Беларуси в фонд БОКК выросли почти в два раза

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожертвования организаций Беларуси в фонд Белорусского общества Красного Креста выросли в 2017 году почти в два раза. Об этом сообщила сегодня журналистам генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам 2017 года в едином фонде БОКК Br10,2 млн. Средства в основном поступают из международных гуманитарных проектов и программ (46%), а также за счет членских взносов (29%). Еще часть составляют гуманитарные грузы (9%), пожертвования населения (7%) и корпоративные пожертвования (5%). "Членские взносы в едином фонде составляют не более трети. Но мы можем привлечь средства иностранных доноров, чтобы реализовывать гуманитарные проекты, - сказала Ольга Мычко. - Приятно также, что финансовая помощь внутри страны, от государственных и негосударственных организаций, увеличилась в 2017 году почти в два раза".

Средства фонда идут на самые важные направления работы БОКК: охрану здоровья и уход (39%) и оказание гуманитарной помощи уязвимым категориям граждан (20%).

Пресс-конференция, посвященная деятельности БОКК и реализации соглашения о сотрудничестве между ним и Министерством информации, проходит в Доме прессы.

Белорусское общество Красного Креста - крупнейшая в стране гуманитарная организация. Она создана в 1921 году и сегодня состоит из шести областных, Минской городской, Дорожной, 158 районных, городских и узловых организаций. Объединяет свыше 350 сотрудников, 17 тыс. волонтеров и 1,25 млн членов.-0-