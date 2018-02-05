Прах Магдалены Радзивилл перезахоронят на территории минского костела на Золотой Горке

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прах мецената белорусского возрождения начала XX века княгини Магдалены Радзивилл перезахоронят на территории костела Пресвятой Троицы (св.Роха) на Золотой Горке в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт catholic.by.

Перезахоронение состоится 17 февраля. Вечером 16 февраля урна с прахом Магдалены Радзивилл будет выставлена для прощания в костеле Пресвятой Троицы. Прах перезахоронят в левой части храма. На том месте установят памятную табличку и барельеф в честь знаменитой меценатки.

Похоронную церемонию возглавит вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособудский. На торжество прибудут Матей и Михал Радзивиллы, а также правнучка Магдалены Радзивилл - Марылена Замойская.

О намерении родственников перезахоронить Магдалену Радзивилл в Минске в 2016 году заявил Матей Радзивилл. Такое решение было принято правнуками покойной. "Она считала себя белоруской, мечтала жить в Минске, поэтому будет очень символично, если мы похороним прах Магдалины здесь", - отмечал ранее Матей Радзивилл. Летом 2017 года прах княгини Магдалены Радзивилл был доставлен из Швейцарии в Минск и передан храму святого Симеона и святой Елены (Красный костел), рядом с которым в свое время она проживала. До этого времени прах находился в городе Фрибур, расположенном на западе Швейцарии. Судьба сложилась так, что в 1918 году Магдалена Радзивилл вынуждена была эмигрировать из Беларуси. Жила в Польше, Литве, Германии. С 1932 года - во Фрибуре, где и скончалась в 1945 году в возрасте 83 лет.

Меценатка и культурный деятель в свое время оказывала финансовую поддержку издательству "Загляне сонца і ў наша аконца", госпиталям, сельским магазинам и т.д. В 1917 году она пожертвовала бриллиантовое колье на основание белорусской греко-католической коллегии в Риме. Благодаря ее усилиям были открыты белорусские школы в ряде регионов страны. Меценатка платила стипендию студентам-белорусам, которые учились в Петербурге, поддерживала тамошнюю белорусскую библиотеку.-0-