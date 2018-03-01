Права на телетрансляцию II Европейских игр планируют продать в 160 стран

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Права на телетрансляцию II Европейских игр в Минске планируют продать в 160 стран мира. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель организационного комитета отметил, что до старта крупного спортивного события осталось менее 500 дней, по многим направлениям работа из стадии планирования переходит к реализации проектов. Уже определен домашний телевещатель Евроигр, которым станет испанская компания International Sports Broadcasting, которая способна обеспечить телекартинку самого высокого качества. "В ходе переговоров удалось согласовать и неплохие условия для Белтелерадиокомпании. Предстоящий спортивный форум станет отличным шансом для отечественного телевидения обновить техническую часть и получить огромный опыт при трансляции таких крупных спортивных соревнований. Постараемся расширить и телеаудиторию, которая сможет увидеть II Европейские игры из Минска. Если первые Евроигры из Баку посмотрели в 140 странах, то у нас в планах 160 стран", - рассказал Анатолий Котов.

Как сообщалось, определен и билетный оператор II Европейских игр, которым стала компания Ticketpro. "За год до открытия необходимо начать продажу билетов. Наиболее заинтересованные болельщики смогу приобрести квитки как на отдельное мероприятие, так и комплексный пакет. Задача организаторов Европейских игр - привлечь как можно больше людей к просмотру спортивных соревнований. Необходимо добиться такого интереса, чтобы человек, который увлекается спортом, пришел на состязания утром и уходил поздним вечером", - подчеркнул заместитель директора фонда.

В каждом кластере, где будут проводиться соревнования Европейских игр, будут организованы фудкорты, возможности для отдыха и развлечений болельщиков. На заключительной стадии находится работа над талисманом II Европейских игр. "Достойных работ в адрес дирекции поступило немало, какие-то переданы на доработку профессиональным художникам и дизайнерам. Планируем к середине марта представить талисман предстоящего в 2019 году спортивного форума", - отметил Анатолий Котов.

Завершается достаточно объемная работа обеспечения транспортом гостей и участников II Европейских игр: определено количество транспорта, который необходимо задействовать в ходе и при подготовке соревнований, дорабатывается расписание движения автобусов.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.-0-