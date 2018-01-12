Правила приема для получения профтехобразования скорректированы в Беларуси

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением правительства №19 от 11 января 2018 года внесены коррективы в Правила приема лиц для получения профессионально-технического образования, утвержденные постановлением правительства от 14 июля 2011 года № 953 "О некоторых вопросах профессионально-технического образования", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Согласно новому документу, в случае невозможности прибытия поступающего в приемную комиссию по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от поступающего обстоятельства) документы может подавать законный представитель поступающего. Решение об уважительности причины принимается приемной комиссией на основании представленных документов.

Одновременно установлены условия для продления сроков приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления в состав учащихся. Например, они могут быть продлены руководителем учреждения образования по согласованию с учредителем до 15 сентября текущего года, если до конца срока приема документов количество поданных заявлений на отдельные специальности меньше, чем установленные контрольные цифры приема.

Кроме того, абитуриенту предоставляется возможность получения образования по родственной специальности, если по выбранной такая возможность отсутствует.

Документом также внесены изменения в постановление Совмина от 19 июля 2011 года №972 "О некоторых вопросах формирования заказа на подготовку кадров". В частности, усовершенствован механизм формирования такого заказа: продлен срок для уточнения контрольных цифр приема на отдельные востребованные специальности до 15 августа (ранее - до 1 апреля); упрощен порядок предоставления информации об уточненном заказе на подготовку кадров (ранее - по территориальному признаку, сейчас - по подчиненности). Также при формировании заказа на подготовку кадров закреплена обязанность учитывать потребности в трудовых кадрах организаций частной формы собственности.

Наряду с этим упразднена необходимость согласования с облисполкомами и Мингорисполкомом заказа на подготовку кадров в учреждениях среднего специального и высшего образования, сформированного государственными органами.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-