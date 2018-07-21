Правила профессиональной этики регистратора недвижимости утверждены в Беларуси

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила профессиональной этики регистратора недвижимого имущества утверждены постановлением Государственного комитета по имуществу от 10 июля 2018 года №28, которое сегодня официально опубликовано на
Правила профессиональной этики основаны на законодательстве Беларуси и традициях в сфере государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, общепринятых нормах этики и морали. Они представляют собой свод положений, определяющих требования к регистраторам при выполнении ими профессиональных обязанностей, в том числе во взаимоотношениях с гражданами и лицами без гражданства, организациями, коллегами, госорганами.
Регистратор обязан проявлять уважение к заявителям, представителям госорганов, быть пунктуальным, корректным, ответственным, исполнять свои обязанности честно, добросовестно, квалифицированно и своевременно. Среди обязанностей также эффективное решение задач, связанных с исполнением должностных функций, без формализма и бюрократизма.
Постановление вступает в силу с 22 июля 2018 года.-0-
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