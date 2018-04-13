Правила заключения и исполнения договоров стройподряда изменены в Беларуси

13 апреля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда изменены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 апреля 2018 года №274, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве архитектуры и строительства.

Документом исключены нормы, согласно которым заказчик мог требовать предоставление подрядчиком документов и сведений. Это связано в том числе с введением института аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При получении аттестатов соответствия на строительство объектов первого-четвертого классов сложности к субъектам хозяйствования предъявляются определенные квалификационные требования. При проведении процедуры закупки предоставляются те же документы, что и при аттестации.

Уточнены также отдельные положения по порядку предоставления авансов подрядчику. Практика показывает, что ограничение по выплате текущих авансов не более 50% по объектам, строящимся с привлечением бюджетных средств, отрицательно сказывается на своевременности выполнения работ, не позволяет подрядным организациям использовать в полном объеме имеющийся потенциал для своевременного выполнения работ. При строительстве объектов 65-70% затрат приходится на материалы, оборудование, эксплуатацию машин и механизмов.

"В новых правилах предусмотрено, что размер текущего аванса не должен превышать 70% стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце, за вычетом суммы целевого аванса на материальные ресурсы, включаемые в договорную (контрактную) цену подрядных работ, предусмотренного к освоению в текущем месяце", - рассказали в ведомстве.

Постановлением также изменен порядок выделения целевых авансов и сроки использования материальных ресурсов, приобретенных за эти средства. Как показала практика, целевые авансы не могут быть установлены декларативно для всех видов строек. "Учитывая особенности выделения бюджетных средств и необходимости контроля за их использованием, предусмотрено ограничить срок использования бюджетных средств, полученных в виде целевых авансов, четырьмя месяцами. Перечень материальных ресурсов, на которые могут выделяться целевые авансы, несколько расширен", - отметили в Минстройархитектуры.

В сфере строительства в отношении разных объектов строительства в настоящее время действуют разные системы ценообразования на строительные работы. Для приемки работ по разным объектам применяются акты сдачи-приемки выполненных строительных работ различных форм. "В Министерство поступают многочисленные обращения от организаций относительно порядка применения и заполнения этих актов. С целью исключения многочисленных обращений организаций и нарушений в порядке применения и заполнения первичных учетных документов постановление дополнилось нормой, предусматривающей разработку нормативного правового акта, устанавливающего порядок применения и заполнения учетных документов в строительстве", - пояснили в ведомстве.-0-