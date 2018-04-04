Правительство Беларуси утвердило соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в космической сфере

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси утвердило соглашение с правительством Казахстана о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 апреля 2018 года №250, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Соглашение было подписано 13 августа 2017 года в Астане.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.-0-