Правительство Беларуси утвердило соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в космической сфере

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси утвердило соглашение с правительством Казахстана о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 апреля 2018 года №250, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Соглашение было подписано 13 августа 2017 года в Астане.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.-0-
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