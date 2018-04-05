Правительство определило, как будут работать комиссии по содействию занятости населения

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждено примерное положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 марта 2018 года №240, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Примерным положением устанавливается порядок образования и деятельности постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, созданной районными (городскими) исполнительными комитетами (местными администрациями).

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. Обеспечение ее деятельности осуществляется районным (городским) исполнительным комитетом (местной администрацией), которым она создана.

Примерным положением предусмотрено взаимодействие комиссии с госорганами и нанимателями по вопросам трудоустройства граждан, не занятых в экономике; проведение комиссией информационной работы; формирование списка граждан, оплачивающих услуги с возмещением затрат, и организация работы с таким гражданами, в том числе рассмотрение заявлений.

Сформированный комиссией список утверждается районным (городским) исполнительным комитетом (местной администрацией). Комиссия информирует граждан о включении их в список.

Председателем комиссии, как правило, является председатель районного (городского) Совета депутатов, а в местных администрациях - глава администрации района в городе.

В состав комиссии включаются депутаты всех уровней, специалисты структурных подразделений районного (городского) исполнительного комитета (местной администрации) (по труду, занятости и социальной защите, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, внутренних дел, образования, идеологии и другие), представители республиканских государственно-общественных объединений, иных общественных объединений.

Персональный состав комиссии утверждается решением районного (городского) исполнительного комитета (местной администрации).

Заседания комиссии созываются по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц.

Районным (городским) исполнительным комитетам (местным администрациям) рекомендовано в месячный срок на основании примерного положения разработать и утвердить положения о постоянно действующих комиссиях по координации работы по содействию занятости населения.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

Как сообщалось, создание постоянно действующих комиссий предусмотрено декретом №1, которым утверждены меры по содействию занятости населения.-0-