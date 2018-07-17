Правительство определило размеры премии занесенным на Республиканскую доску Почета

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило размеры денежной премии занесенным на Республиканскую доску Почета победителям соревнования за достижение в 2017 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и по экономии ресурсов. Это закреплено постановлением Совета Министров от 16 июля 2018 года №534, сообщили БЕЛТА в Совмине.

Облисполкомам и Минскому горисполкому за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете, на поощрение будет выделено Br135 тыс.

Осуществить выплату рекомендовано за счет указанных в приложении к постановлению денежных средств в виде единовременного денежного вознаграждения: руководителям местных исполнительных и распорядительных органов - в размере не более 10%; руководителям организаций, филиалов - в размере не более 20%; работникам местных исполнительных и распорядительных органов и организаций, филиалов - в зависимости от их личного вклада в достижение высоких результатов труда в размере на одного работника, не превышающем 10% от выделенной суммы.

Руководителям организаций, филиалов, занесенных на Республиканскую доску Почета, предложено премировать работников за счет прибыли, оставшейся в распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, а также в бюджеты государственных внебюджетных фондов, в зависимости от их личного вклада в достижение высоких результатов труда, способствовавших победе в соревновании за достижение в 2017 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и по экономии ресурсов.

Постановление принято в соответствии с указом от 30 сентября 1999 года №573 "О Республиканской доске Почета" и указом от 26 июня 2018 года №255 "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2017 год".-0-