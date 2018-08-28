Правительство определилось с задачей на 2019 год по зарплатам бюджетников и пенсиям

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определилось с задачей на 2019 год по уровню зарплат бюджетников и размеру пенсий. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета Министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и бюджета на 2019 год, а также проект новой редакции Налогового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель правительства поручил акцентировать внимание на основных направлениях расходов бюджета с учетом требований главы государства. Имеется в виду 10-процентное сокращение расходов на господдержку реального сектора с пропорциональным увеличением финансирования социальной сферы.

"Правительство на 2019 год установило для себя целевую задачу добиться уровня зарплаты в бюджетной сфере не менее 80% к средней заработной плате по стране. Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40% средней заработной платы", - отметил Сергей Румас.

Сергей Румас

У Министерства финансов есть поручение проанализировать, что происходит в бюджетной сфере. "Не исключаю, что вместе будем заниматься оптимизацией численности", - добавил премьер-министр.-0-

Румас считает недопустимым доводить показатели частному бизнесу "Тема не новая, но как-то замылена, хотя для меня она очень важная. Это касается всех присутствующих, и в первую очередь губернаторов", - отметил Сергей Румас.

В бюджете на 2019 год не будет необоснованных расходов "Что касается проекта бюджета, то принципиальное требование о его сбалансированности сохраняется. Мы не можем тратить больше, чем зарабатываем. Необеспеченных доходами расходов бюджет нести не должен и не будет", - заявил премьер-министр.