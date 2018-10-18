Правительство поручило максимально консолидировать админпроцедуры в службах "одно окно"

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлен перечень административных процедур, по которым принимаются заявления и выдаются решения через службу "одно окно". Это предусмотрено постановлением Совета Министров №740 от 17 октября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено с учетом расширения использования службами "одно окно" информационных технологий, систем и ресурсов вносить в Министерство юстиции предложения о дополнении этого перечня, чтобы обеспечить максимальную консолидацию административных процедур в службах "одно окно".
В нынешний перечень попали 84 процедуры. Они касаются различных сфер: жилищных правоотношений, социальной защиты, опеки или попечительства, образования, юстиции, архитектуры, градостроительства и строительства, транспорта, налогообложения, охраны окружающей среды, управления недвижимостью.
Постановление вступает в силу с 27 ноября.-0-
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