Правительство поручило максимально консолидировать админпроцедуры в службах "одно окно"

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлен перечень административных процедур, по которым принимаются заявления и выдаются решения через службу "одно окно". Это предусмотрено постановлением Совета Министров №740 от 17 октября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено с учетом расширения использования службами "одно окно" информационных технологий, систем и ресурсов вносить в Министерство юстиции предложения о дополнении этого перечня, чтобы обеспечить максимальную консолидацию административных процедур в службах "одно окно".

В нынешний перечень попали 84 процедуры. Они касаются различных сфер: жилищных правоотношений, социальной защиты, опеки или попечительства, образования, юстиции, архитектуры, градостроительства и строительства, транспорта, налогообложения, охраны окружающей среды, управления недвижимостью.

Постановление вступает в силу с 27 ноября.-0-