Правительство России одобрило проект соглашения о создании в ЕАЭС аналога МАК

15 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов, призванного заменить в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Документ опубликован сегодня на сайте кабинета министров РФ.

"Реализация соглашения, в случае его подписания, обеспечит создание межгосударственного органа, уполномоченного государствами ЕАЭС на проведение расследований авиационных происшествий и серьезных инцидентов, формирование актуализированной в соответствии с документами Международной организации гражданской авиации правовой базы, регулирующей отношения в этой сфере, и подготовку соответствующих специалистов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект соглашения был подготовлен по распоряжению Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 года в составе представителей государств ЕАЭС. Необходимость формирования такого органа в рамках ЕАЭС предыдущий глава Минтранса РФ Максим Соколов объяснял тем, что формат МАК не позволяет принимать решения путем консенсуса.-0-