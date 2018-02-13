Правительство утвердило порядок использования бюджетных денег дирекцией Евроигр-2019

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о порядке использования средств республиканского бюджета и бюджета Минска фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года". Соответствующее постановление Совета Министров официально опубликовано на
Использование бюджетных средств осуществляется дирекцией путем оплаты принятых ею бюджетных обязательств через главное управление Министерства финансов по Минску. Для расчетов по принятым бюджетным обязательствам дирекция представляет в главное управление Министерства финансов по Минску заявку на перечисление денежных средств, подготовленную по форме платежного поручения, установленной банковским законодательством; договор о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), заключенный дирекцией и оплачиваемый полностью или частично за счет бюджетных средств, и документы, составляющие неотъемлемую часть договора.
Расчеты с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляются по факту поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). В некоторых случаях допускается предварительная оплата.
Ответственность за соблюдение порядка, установленного положением, и иных требований бюджетного законодательства возлагается на дирекцию.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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