Правительство утвердило порядок использования бюджетных денег дирекцией Евроигр-2019

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о порядке использования средств республиканского бюджета и бюджета Минска фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года". Соответствующее постановление Совета Министров официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале от 9 февраля 2018 года №113, сообщает БЕЛТА.

Использование бюджетных средств осуществляется дирекцией путем оплаты принятых ею бюджетных обязательств через главное управление Министерства финансов по Минску. Для расчетов по принятым бюджетным обязательствам дирекция представляет в главное управление Министерства финансов по Минску заявку на перечисление денежных средств, подготовленную по форме платежного поручения, установленной банковским законодательством; договор о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), заключенный дирекцией и оплачиваемый полностью или частично за счет бюджетных средств, и документы, составляющие неотъемлемую часть договора.

Расчеты с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляются по факту поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). В некоторых случаях допускается предварительная оплата.

Ответственность за соблюдение порядка, установленного положением, и иных требований бюджетного законодательства возлагается на дирекцию.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-