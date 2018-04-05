Правительство утвердило правила конкурса "Учитель года Беларуси"

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил положение об организации и проведении республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь". Соответствующее решение содержится в постановлении правительства от 2 апреля 2018 года №243, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

"Документ принят для создания условий для распространения эффективного педагогического опыта, выявления талантливых, творчески работающих педагогических работников, повышения престижа педагогического труда, привлечения внимания общественности к тенденциям развития системы образования", - отметили в правительстве.

Согласно положению, конкурс объявляется Министерством образования и проводится один раз в три года. Участие в нем могут принимать педработники независимо от квалификационной категории и стажа работы.

Конкурс проводится в четыре этапа: первый - в учреждениях образования; второй - районный (городской); третий - областной (минский городской); четвертый - заключительный (состоит из двух туров: финала и суперфинала).

Подведение итогов и награждение победителей конкурса проводятся в канун профессионального праздника - Дня учителя в году, следующем за учебным годом, в котором было объявлено о проведении конкурса.

Победителю суперфинала вручается символ конкурса ”Хрустальный журавль“, диплом победителя конкурса, денежное вознаграждение, а также ценный приз Президента.

Участники четвертого этапа конкурса могут быть представлены к награждению грамотами, почетными грамотами Министерства образования, нагрудным знаком "Выдатнiк адукацыi".-0-