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Правоохранители Беларуси и Латвии заинтересованы в сотрудничестве по противодействию коррупции

Общество 11.07.2018 | 15:15
Во время встречи. Фото Генпрокуратуры
Во время встречи. Фото Генпрокуратуры

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Беларуси и Латвии заинтересованы в сотрудничестве по противодействию коррупции. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам встречи с латвийской парламентской делегацией во главе с председателем Комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма Айнарсом Латковскисом, сообщает БЕЛТА.

Стороны обменялись информацией о состоянии и перспективах развития сотрудничества между правоохранительными органами. Акцент был сделан на принципиальных подходах к противодействию коррупции. Заместитель генпрокурора Беларуси Александр Лашин подчеркнул, что это явление остается серьезной проблемой для любого государства и приобретает международные масштабы. Эффективная борьба с коррупцией возможна лишь при понимании, что это общая цель правоохранительных органов всего мира. Александр Лашин отметил значительный прогресс в противодействии этому явлению, достигнутый в Беларуси за последние годы, а также выразил готовность к обмену опытом.

В свою очередь Айнарс Латковскис поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.-0-

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Теги
Беларусь, встречи, коррупция, Латвия, прокуратура, сотрудничество
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