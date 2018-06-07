Правоохранители Беларуси и России работают в постоянном контакте для поддержания порядка на ЧМ-2018

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/ Правоохранители Беларуси и РФ работают в постоянном контакте для поддержания общественного порядка на ЧМ-2018 по футболу, сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

В Министерстве внутренних дел РФ и городах, в которых проходят матчи, работают ситуационные штабы. С каждым из них у белорусских правоохранителей налажен непосредственный контакт по поводу возможных конфликтных ситуаций с болельщиками, отметил министр.

Российские паспорта болельщиков, которые дают право на безвизовый въезд, выезд и пребывание в РФ, начали применяться с 4 июня, за 10 дней до начала чемпионата, их действие будет прекращено 25 июля. Въезд иностранцев на территорию Беларуси будет осуществляться без виз по этим документам, а также по паспорту, который должен быть на руках у иностранного гражданина, до 15 июля, выезд до 25-го июля. "Пока болельщиками не допущено нарушений общественного порядка на территории Беларуси", - проинформировал Игорь Шуневич.

Как сообщалось, Беларусь и Россия 29 мая подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. В соответствии с документом, на время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля. Российская сторона в свою очередь предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.-0-