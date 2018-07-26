26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители с начала года перекрыли четыре канала вывоза белорусских граждан за рубеж для эксплуатации. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 2005 по 2017 год нами перекрыто 828 каналов вывоза людей за границу для эксплуатации. Основные направления - Ближний Восток, Евросоюз и Россия. В этом году ликвидированы четыре таких канала в три страны мира", - сказал Дмитрий Цаюн. Он добавил, что с начала года 68 человек в Беларуси стали жертвами торговли людьми, из них 10 несовершеннолетних.

Правоохранитель подчеркнул, что проведенная в 1999-2016 годах работа МВД, а также других заинтересованных ведомств и организаций позволила существенно минимизировать масштабы трафикинга в Беларуси. "С 2000 года выявлено в общей сложности более 4,2 тыс. преступлений, связанных с трафикингом. Всего ликвидированы 22 преступные организации и 85 организованных преступных групп, совершавших преступления, связанные с торговлей людьми. В текущем году нами выявлено 80 подобных преступлений", - уточнил Дмитрий Цаюн.

По словам представителя МВД, на сегодня основная масса выявляемых преступлений в сфере трафикинга - это деяния, связанные с организацией занятий проституцией, а также вовлечением в нее. "Пик так называемой чистой торговли людьми пришелся на 2005 год, когда нами было выявлено 159 таких фактов. Позже ситуация стабилизировалась, и в последние пять лет выявляется не более десяти фактов торговли людьми. В то же время говорить о снижении угрозы не приходится. Только в первом полугодии 2018 года наша активная работа в этой области позволила выявить три факта именно торговли людьми (ст.181 УК), три факта использования рабского труда (ст.181-1 УК) и четыре факта похищения людей для трудовой и сексуальной эксплуатации (ст.182 УК)", - констатировал Дмитрий Цаюн.

Он напомнил, что не так давно была пресечена деятельность группы граждан Израиля, занимавшихся вербовкой и вывозом в Израиль девушек для сексуальной эксплуатации. Кроме этого, в этом году были перекрыты каналы вывоза граждан Беларуси в Турцию и Грецию для сексуальной и трудовой эксплуатации.-0-