Православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня отмечают один из великих двунадесятых праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы.

Слово "благовещение" означает "добрая, радостная весть", весть о том, что настанет освобождение человеческого рода от греха и смерти.

Праздник установлен в память о дне, когда Деве Марии явился посланный Богом Архангел Гавриил и возвестил: "Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Ты родишь Сына и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и Царству его не будет конца". Тогда же на Марию снизошел Дух Святой, и она зачала Богомладенца Иисуса.

Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля (по новому стилю), ровно за девять месяцев до Рождества Христова, которое приходится на 7 января. С давних пор праздник является одним из самых важных и почитаемых в православии. Древнее предание гласит: не было бы Благовещения - не было бы и других Христовых праздников. На Руси верили, что в этот день даже грешников не мучают в аду. Выполнять какую-либо работу строго запрещалось, говорили: "В Благовест птица гнезда не вьет, девица косу не плетет". Также было принято выпускать птиц на волю, "чтобы они пели во славу Божию".

Если Благовещение случается в Великий пост, то пост послабляется, а если в Пасху, то празднуется одновременно с Воскресением Христовым. В этот день совершается торжественная литургия Иоанна Златоуста, предваряемая всенощной службой. После службы освящаются хлеб и соль.

Согласно народным поверьям, Благовещение знаменует приход весны, когда сам Господь благословляет землю на сеяние, плодородие, то есть на благополучие человеческое.-0-